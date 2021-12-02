Лавров: НАТО ведёт дело к войне с Россией

02.12.2021  19:34 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Конфликт, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Приближение военной инфраструктуры НАТО к границам с Россией разрушает стратегическую стабильность на континенте и чревато большой войной.

Об этом в ходе первого пленарного заседания СМИД ОБСЕ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приближение военной инфраструктуры НАТО к границам с Россией разрушает стратегическую стабильность на континенте и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается. В НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения наших предложений по деэскалации напряжённости и предотвращению опасных инцидентов.

Напротив, военную инфраструктуру Альянса безответственно приближают к российским границам, в Румынии и Польше развёрнуты системы противоракетной обороны, которые могут быть использованы, как ударные комплексы» – сказал он.

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что превращение соседних с Россией стран в плацдарм для противостояния с РФ неприемлемо.

«Хочу, чтобы было предельно понятно: превращение наших стран-соседей в плацдарм для противостояния с Россией, развёртывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районах – категорически неприемлемо», – заключил министр.

Напомним, ранее в Москве заявили, что присутствие российских военных неподалеку от границы – это предупреждение Киеву и одновременно НАТО, начавшему военное освоение украинской территории.

Кроме того, в Москве отметили, что даже в случае большой региональной войны на западных границах, Россия в состоянии защитить свои рубежи по всему их периметру.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть