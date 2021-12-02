Лавров: НАТО ведёт дело к войне с Россией

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Новости Украины

Приближение военной инфраструктуры НАТО к границам с Россией разрушает стратегическую стабильность на континенте и чревато большой войной.

Об этом в ходе первого пленарного заседания СМИД ОБСЕ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается. В НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения наших предложений по деэскалации напряжённости и предотвращению опасных инцидентов. Напротив, военную инфраструктуру Альянса безответственно приближают к российским границам, в Румынии и Польше развёрнуты системы противоракетной обороны, которые могут быть использованы, как ударные комплексы» – сказал он.

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что превращение соседних с Россией стран в плацдарм для противостояния с РФ неприемлемо.

«Хочу, чтобы было предельно понятно: превращение наших стран-соседей в плацдарм для противостояния с Россией, развёртывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районах – категорически неприемлемо», – заключил министр.

Напомним, ранее в Москве заявили, что присутствие российских военных неподалеку от границы – это предупреждение Киеву и одновременно НАТО, начавшему военное освоение украинской территории.

Кроме того, в Москве отметили, что даже в случае большой региональной войны на западных границах, Россия в состоянии защитить свои рубежи по всему их периметру.