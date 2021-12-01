Россия способна воевать по всему периметру своих границ – признание эксперта-либерала

01.12.2021  18:29 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия


Даже в случае большой региональной войны на западных границах Россия в состоянии защитить свои рубежи по всему их периметру.

Об этом на круглом столе в Москве заявил либеральный военный эксперт Павел Фельгенгауэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже в случае большой региональной войны на западных границах Россия в состоянии защитить свои...

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«В России создана регулярная армия, какой не было со времен Николая Первого. Она может воевать большую регулярную войну и при этом оставить какие-то возможности еще и на других фронтах: на Курилах, на Сахалине, на Чукотке, – если это перерастет в глобальный конфликт, без мобилизации.

Раньше такого не было. Где-то около 130 постоянно готовых тактических батальонных групп. Это очень много, потому что НАТО выставило против России 4 тактических группы в трех балтийских республиках. Эта регулярная армия готова к действиям в любой момент», – сказал Фельгенгауэр.

По его информации, в ходе больших учений прошлой весной такие возможности отрабатывались. В них участвовало более 300 тыс человек, 35 тыс единиц тяжелой техники, 900 самолетов и вертолетов.

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