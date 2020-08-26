Лавров сделал важное заявление по армяно-азербайджанскому конфликту

26.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия выступает против любой попытки сменить состав переговорной группы по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также требует соблюдения перемирия между сторонами.

Об этом на брифинге по итогам встречи с новым министром иностранных дел Азербайджана Джейраном Байрамовым заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лавров подчеркнул, что представители Минской группы по урегулированию конфликта планируют в ближайшее время посетить Баку и Ереван.

«База наработана достаточно серьезная и было бы печально потерять эту базу. Такие попытки, к сожалению, мы видели, включая попытки изменить состав переговорщиков, что сопредседателям неприемлемо. И мы об этом публично заявляли. Но более интенсивные переговоры, конечно же, не помешали бы. Сопредседатели планировали, по крайней мере, посетить в следующем месяце регион – Баку и Ереван.

Планировалось на каком-то этапе организовать очередной контакт между министрами иностранных дел с помощью сопредседателей. Для того, чтобы все эти планы состоялись, мы говорили об этом сегодня, конечно, необходимо нормализовать ситуацию, включая прекращение каких-либо инцидентов уже не в районе Карабаха и сопредельных районов, а в районе непосредственно азербайджано-армянской границы. Мы очень рассчитываем, что то, что произошло в июле, больше не повторится, и будем вместе с другими заинтересованными странами, с друзьями Азербайджана и Армении всячески этому способствовать», – заявил Лавров.

Напомним, ранее США заявили о возможной замене своего представителя в Минской группе ОБСЕ по урегулированию Карабахского конфликта, где они вместе с Францией и Россией являются сопредседателями.

«ПолитНавигатор» также сообщал, что в полдень 12 июля на границе Товушской области Армении и Товузского района Азербайджана произошёл вооружённый конфликт, есть убитые и раненые.

После этого в Москве вспыхнули стычки между армянами и азербайджанцами, которые были оперативно пресечены силовиками.

Российский военный эксперт Александр Запольскис заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе можно решить, только вернув все эти территории в состав России.