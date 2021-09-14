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14.09.2021 18:41 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Беспорядки, Дзен, Диверсии, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, экстремизм
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Либералы-навальнисты могут оказаться во власти только через госпереворот – Пучков

Российские либералы мечтают пойти по украинскому сценарию и с помощью государственного переворота встать у...

Российские либералы мечтают пойти по украинскому сценарию и с помощью государственного переворота встать у государственной кормушки.

Об этом в интервью журналистке Диане Кади заявил российский писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Либералы называют революциями государственные перевороты. Что такое государственный переворот – это как на Украине, стоит олигарх и жрёт из государственного корыта, а тут другая шайка набежала, от корыта отогнала, и теперь они жрут из этого корыта, а в стране не меняется ничего.

Чего хочет Лёша Навальный и его близкие, рассказывающие про революции? Они хотят устроить государственный переворот. Никакими законными способами к власти они прийти не могут, ни с помощью обычного голосования, ни с помощью «умного голосования».

Либералы могут только шатать государство, а к власти прийти не могут, поэтому они хотят осуществить государственный переворот – Майдан», – сказал Пучков.

Напомним, ранее профессор Свободного университета в Москве и непримиримый противник власти Сергей Медведев признался, что будет голосовать за представителя КПРФ в рамках придуманной блогером-уголовником Алексеем Навальным системы «умного голосования».

Кроме того, накануне в Москве коммунисты избили блогера Рулёва за раскрытие связей с либералами.

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