Либералы-навальнисты отдают свои голоса КПРФ

08.09.2021 18:29 (Мск), Москва, Елена Острякова

Профессор Свободного университета в Москве и непримиримый противник власти Сергей Медведев признался, что будет голосовать за представителя КПРФ в рамках придуманной блогером-уголовником Алексеем Навальным системы «умного голосования».

Об этом он заявил в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я никогда не думал, что буду в своей жизни голосовать за кандидата от КПРФ, но я это сделаю – и сделаю с удовольствием. Это для меня очень важный шаг. Есть такой русский интеллигентский комплекс: «Есть политика, которая “грязное дело” и есть мои нерушимые моральные принципы». Поэтому люди часто Навального не поддерживают, потому что люди не хотят жертвовать своими какими-то вымышленными моральными делами ради политической перспективы. В данном случае хочу проявить не моральный, а политический жест и тем самым проявить свою субъектность», – сказал Медведев.

Он назвал кандидата-коммуниста “симпатичным человеком”, но сказал, что отказался агитировать за него.

«Невзирая на то, что Зюганов – это такой потешный сталинист, тем не менее, я буду голосовать за представителя его партии. По списку – я еще посмотрю. Это рациональный выбор и рациональный расчет, чтобы нанести максимальный ущерб Кремлю», – рассуждает Медведев.