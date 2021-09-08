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08.09.2021 18:29 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, экстремизм
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Либералы-навальнисты отдают свои голоса КПРФ

Профессор Свободного университета в Москве и непримиримый противник власти Сергей Медведев признался, что будет...

Профессор Свободного университета в Москве и непримиримый противник власти Сергей Медведев признался, что будет голосовать за представителя КПРФ в рамках придуманной блогером-уголовником Алексеем Навальным системы «умного голосования».

Об этом он заявил в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я никогда не думал, что буду в своей жизни голосовать за кандидата от КПРФ, но я это сделаю – и сделаю с удовольствием. Это для меня очень важный шаг. Есть такой русский интеллигентский комплекс: «Есть политика, которая “грязное дело” и есть мои нерушимые моральные принципы».

Поэтому люди часто Навального не поддерживают, потому что люди не хотят жертвовать своими какими-то вымышленными моральными делами ради политической перспективы. В данном случае хочу проявить не моральный, а политический жест и тем самым проявить свою субъектность», – сказал Медведев.

Он назвал кандидата-коммуниста “симпатичным человеком”, но сказал, что отказался агитировать за него.

«Невзирая на то, что Зюганов – это такой потешный сталинист, тем не менее, я буду голосовать за представителя его партии. По списку – я еще посмотрю. Это рациональный выбор и рациональный расчет, чтобы нанести максимальный ущерб Кремлю», – рассуждает Медведев.

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