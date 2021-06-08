08.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, нацизм, Политика, Украина
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Ликвидированного карателя отлили в деньгах

Новости УкраиныНацбанк Украины выпустил памятную монету номиналом две гривны в честь погибшего в Донбассе боевика,...

Нацбанк Украины выпустил памятную монету номиналом две гривны в честь погибшего в Донбассе боевика, члена запрещенного в РФ «Правого сектора» Василия Слипака, которого ликвидировал снайпер в июне 2016 года вблизи поселка Луганское.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На аверсе монеты изображен герб Украины, портрет Слипака и нотный стан, символизирующий предыдущую деятельность боевика [до войны он был солистом Парижской национальной оперы].

На реверсе нарисован соловей, сидящий на стволе автомата, а также ветки деревьев.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский перед полупустым залом в Генассамблее ООН показал пулю калибром 12,7 мм, которой якобы был убит Слипак.


«ПолитНавигатор» также писал о том, что в 2018 году горсовет Киева голосами 75 депутатов поддержал инициативу националистической партии «Свобода» по переименованию сквера на Андреевском спуске 33/6 в честь Василия Слипака/

В этом сквере недавно молодежное крыло «Правого сектора» провело тренировочные стрельбы «по Кремлю».

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