03.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Лукашенко может спровоцировать третью мировую войну – эксперт


Президент Белоруссии Александр Лукашенко, задержав в Минске граждан России, перешёл все мыслимые и немыслимые красные линии.

Об этом в эфире YouTube-канала «Маятник Фуко» заявил российский военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задержанные граждане России в Минске – это политический фонд, они больше чем золото. Они сейчас могут решить судьбу Белоруссии, Украины, России и очень многих направлений в принципе.

Эти люди в моём представлении могут быть причиной развязывание третьей мировой войны. В этой ситуации слишком много красных линий. Тут появление третьей силы и полный развал взаимодействий России и Белоруссии на силовом уровне – это прецедент которого не было до этого», – отметил он.

Напомним, ранее военкор Дмитрий Стешин заявил, что после задержания в Белоруссии граждан РФ Москва может вспомнить о произошедшем в Крыму в 2014 году и направить в Минск «вежливых людей».


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