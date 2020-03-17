Лукашенко трижды отказался выполнить просьбу России

17.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Публично озвучиваемые Александром Лукашенко обиды по поводу перекрытия Россией границы из-за угрозы распространения коронавируса с удивлением были восприняты в Москве. Руководство РФ до этого трижды просило Минск, активно работающий с Китаем, предпринять меры по усилению безопасности, однако белорусская сторона призывы России проигнорировала.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал политолог Богдан Безпалько.

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«Белоруссия, как страна, которая очень активно сотрудничает с Китаем, не предприняла стандартных и рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения мер по предотвращению пандемии коронавируса. Соответственно, после троекратного обращения со стороны России, после нескольких телефонных разговоров с просьбами закрыть границы, Россия в одностороннем порядке закрыла границу.

Слова Александра Григорьевича о том, что в России существует ряд регионов, между которыми тоже стоило бы закрыть границу, говорит о том, что он подсознательно воспринимает Белоруссию как регион России. Ну, или, по крайней мере, очень этого боится. А Россия действует в собственных национальных и государственных интересах, в интересах обеспечения здоровья своих граждан, выполняет рекомендации ВОЗ.

Лукашенко боится прекращения или сокращения транзита – у него избирательный год. Ему любое сокращение доходов, сокращение экономической активности – это негативные для президентской кампании факторы, поэтому естественно, что он начинает высказываться в этом плане достаточно агрессивно», – сказал Безпалько.

Он также прокомментировал угрозу Лукашенко «поискать коронавирус» в нефтепроводе «Дружба», по которому российское топливо идет на экспорт в ЕС через Белоруссию.

«Он давно уже высказывал угрозы об изъятии собственности российских компаний, о перекрытии транзита нефти, о несанкционированном отборе технологической нефти и трубопровода, или о перенаправлении без согласования транзита нефти с Запада на Восток и так далее. При этом, он даже не удосужился проверить технические данные трубопровода. Для того, чтобы перенаправить его с Запада на Восток, требуется перестраивать насосные станции, что, во-первых, технически сложно, а, во-вторых, требует средств. То есть, я хочу сказать, что это заявление не связано только с коронавирусом, это связано в целом с изменением характера российско-белорусских отношений», – резюмировал Безпалько.