«До Кремля фуры будут стоять в очереди»: Лукашенко поищет коронавирус в нефтепроводе «Дружба»

16.03.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что реальная ситуация в России с распространением коронавируса гораздо тяжелее, чем сообщают власти РФ (такую же дезинформацию разгоняют сейчас российские прозападные либералы).

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совбеза Белоруссии Андреем Равковым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белорусский президент выразил обиду на то, что Москва решила закрыть границу с союзной Белоруссией, так как одной из причин является прибытие через РБ многочисленных гастарбайтеров из Украины.

«Как вчера сказал премьер России, у них пожар. Они не все в СМИ давали, у них тяжелая ситуация. Ну, так нам надо бояться этой ситуации. Вы-то чего боитесь Белоруссии при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать. Нет, закрыли», – сказал Лукашенко.

Он вновь намекнул, что может перекрыть российские транзитные потоки.

«А что думает Россия в этой ситуации? Ведь за год 110 млн тонн груза транзит. Они что, через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать? Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом: 70 млн тонн нефти транспортируют по нефтепроводу «Дружба» и по газопроводам», – сказал Лукашенко.

Он также пригрозил принять такие ответные меры, что «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве».