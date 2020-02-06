Лукашенко ведет Белоруссию к катастрофе

06.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается натравить Запад на Москву.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, отвечая на вопрос, может ли Белоруссия уйти на Запад.

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«Есть такая вероятность. Причем это может произойти без всяких майданов. Лукашенко пытается натравить Запад на Москву, а Помпео, наоборот, натравливает Минск на Москву. Встретились два хитреца. Ну вот сейчас Лукашенко прилетит в Россию и будет пугать Путина американской нефтью», – сказал Суздальцев.

По его мнению, Запад все же не собирается заступаться за Лукашенко.

«Там годами наблюдали за тем, как президент Белоруссии обманывал Россию, и полностью этим удовлетворены. На Западе прекрасно понимают, что он недоговороспособен и будет точно так же пытаться обмануть их. В связи с этим Лукашенко мертв для США и Евросоюза, но у того есть фигура, которая успешно прошла кастинг западных партнеров, — это глава МИД республики Владимир Макей. Никто даже не скрывает, что он является как минимум одним из наследников Лукашенко. Если Макей придет к власти, то Минск превратится во второй Киев, хотя и более слабый. России переживать не о чем, потому что она с Украиной справилась, а вот для белорусского народа это будет катастрофа», – считает эксперт.

Также он говорит, что «накормить» Лукашенко невозможно.

«По этому пути уже шли с Украиной, но с каждым годом там Россию все больше отождествляли с врагом. Остается надежда на зрелость белорусского политического класса и понимание населением своей перспективы. При этом Лукашенко уже создал белорусский формат украинского синдрома. Это когда небогатой стране годами рассказывают, что ей должна помогать Россия, а потом меняют пластинку на то, что прошли годы, а помощи от нее все нет, поэтому нужно развернуться к Евросоюзу», – резюмировал Суздальцев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США готовят Белоруссии роль очередного антироссийского вассала на границах с РФ.

Кроме того, Лукашенко заявил, что в США лучше него знают об отношениях с РФ и рассказал, что Вашингтон пообещал помощь в противостоянии с Москвой.

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