Львовская власть требует ужесточения репрессий

25.03.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Необходимо закрывать телеканалы и препятствовать бизнесу, который заподозрен в работе на российские интересы, а не анализировать, что происходит на самом деле.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила секретарь Львовского городского совета, член праворадикальной русофобствующей партии ВО «Свобода» Маркиян Лопачак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо закрывать телеканалы, которые осознанно работают на нашего внешнего врага, нужно останавливать бизнес-интересы, которые работают на поддержку коллаборантов? Конечно, да!

Почему этого не было сделано раньше? Очень сложный вопрос, на который можно долго отвечать. Я хочу сказать, что в этом вопросе не нужно анализировать политическую игру киевской власти высшего эшелона, хотя она, безусловно, есть», – сказал Лопачак.

Напомним, ранее в Киеве в районе станции метро «Берестейская» группа праворадикалов залила краской и заблокировала работу автозаправки сети Glusco, которая якобы принадлежит пророссийскому политику.