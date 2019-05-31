У Зеленского не исключают объявления России «настоящей войны»

31.05.2019

Украина должна попробовать договориться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом в интервью «Детектор медиа» заявил брат первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, совладелец и руководитель студии «Квартал 95» Борис Шефир.

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По его словам, «политику нужно удалить из нашей жизни» и закончить войну.

« У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход», – сказал Шефир.

Он также полагает, что если Украина сильно захочет, то договориться с российской властью.

«Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин — маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну, – не исключил Шефир. – А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский публично впервые назвал Россию «агрессором».

Также новый президент Украины попросил США усилить санкционное давление на РФ.

Кроме того, Зеленский заявил, что ждет от России выполнения приказа.