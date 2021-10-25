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25.10.2021 08:37 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Происшествия, Украина
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Людей не за что хоронить. Скоро по всей Украине заполыхают погребальные костры – Кононович

Новости УкраиныРост цен, в том числе и на ритуальные услуги, приведут к тому, что в...

Рост цен, в том числе и на ритуальные услуги, приведут к тому, что в скором времени обнищавшие украинцы будут вынуждены самостоятельно хоронить своих почивших родственников – например, на погребальных кострах.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского рэпера и блогера Тарика Незалежко заявил лидер комсомольцев Украины Михаил Кононович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Услуги крематория в Киеве – 30 тысяч гривен. Тысяча евро. Получается, это только богатый может умереть и сгореть, что ли? Товарищи, всем киевлянам, у которых нет денег на крематорий за тысячу евро, альтернатива – рубите деревья, и, как в Индии – вдоль Днепра выкладывайте пирамиды из брёвен, и сжигайте, как древние скифы. Действительно, скоро как в Индии вдоль Ганга сжигают, будут у нас сжигать вдоль Днепра», – сказал Кононович.

«Тем более, что за разведение костра штраф значительно меньше – около семи тысяч гривен», – добавил его брат и соратник по движению Александр Кононович.

Напомним, украинская пенсионная реформа, предусматривающая замену солидарной системы накопительной, повергнет пенсионеров в ещё большую нищету и приведёт к тому, что большинство стариков умрут.

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