Майдан, Порошенко и наркотики – пленный ВСУшник рассказал, что интересует украинских военных

01.02.2019, Донецк

Украинский военный, попавший в плен Народной милиции ДНР в ходе неудачной провокации 23 января, рассказал, что думают в рядах ВСУ о Майдане и действующем президенте Украины, а также раскрыл факты злоупотребления наркотиками в рядах ВСУ.

Видеозапись допроса была опубликована Оперативным командованием ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам пленного, вопрос Майдана вызывает раздоры даже в среде украинских военнослужащих. Также он отметил, что обучение военных происходит под контролем американских инструкторов.

«Я, Гриненко Николай Николаевич, родился 9 июня 1998 года в городе Новый Буг и проживаю там же. 31 января 2018 года я подписал контракт. Вообще, сейчас в Украине жизнь не очень радует. Безнадёга, денег нет, поэтому пошел зарабатывать. Каждый мужик должен отслужить в армии. Я пошел в 79-ю десантно-штурмовую бригаду.

Кто-то говорит, что эта война нужна, а кто-то нет. В военной части даже были препирательства по поводу Майдана, что перерастало в ссоры в коллективе. Но имеем то, что имеем.

Когда был в школе снайперов сталкивался с канадцами и американцами. Они смотрели за нашей работой, в том числе американцы преподавали разведку», – рассказал пленный.

Гриненко рассказал, что потерпев неудачу во время вылазки решил сразу сдаваться в плен, как его и учили инструкторы.

«Я вызвался первым на задачу. Нас выдвинулось четыре человека. Подлезли мы к посадке, но я подлез ближе и нарвался там на сигнальную мину или растяжку. Прозвучал взрыв, я упал и немного потерялся. Когда очнулся, моих ребят уже не было, после чего услышал, что идут военнослужащие армии ДНР. Кричал, что сдаюсь, потому как запомнил слова инструктора, ещё с учебного центра, что если в плену нормально сотрудничать, то ничего с тобой не сделают. Так я и попал в плен.

Ребята со мной общались нормально, разговаривал, дали воды и даже покурить. Когда у меня замерзли руки они дали мне фуфайку и руки обмотали, чтобы я не отморозил конечности», – рассказал он.

Также, по мнению военнопленного, украинский главнокомандующий Петр Порошенко держит людей за скотов, а в ВСУ, по его словам, осудили инициативу украинского правительства ввести военное положение а не по всей стране, а только лишь в некоторых регионах, что военные оценили, как тактический маневр перед предстоящими выборами.

Кроме того, украинский «десантник» подтвердил информацию о том, что в рядах ВСУ процветает наркомания.

«Наркомания в нашей армии есть, но определить таких людей невозможно – это нужно поймать человека напрямую, то есть за употреблением. Однако конопля – это стабильно, мы её называем «рядовой зеленой марихуаной». Иногда употребляется амфетамин, фен употребляют, но в основном это пресекается», – поведал Николай Гриненко.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что после взятия данного военнослужащего в плен, украинское командование объявило его дезертиром.