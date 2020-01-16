Макрон рассказал, что решил начать сближение с РФ после «долгих раздумий»
Президент Франции Эмманюэль Макрон решил изменить свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Об этом Макрон заявил в беседе с журналистом RFI и обозревателем «Новой газеты» Юрием Сафроновым после ежегодного обращения президента Франции к прессе.
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«Это было (плодом) долгих раздумий. Я не сказал бы, что это было особое событие среди прочих. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность…», – сказал Макрон, отвечая на вопрос, почему он решил изменить отношение к Путину и проводить политику сближения с РФ.
Журналисты также поинтересовались у французского президента, как он собирается строить «архитектуру общей европейской безопасности» с Россией, которая якобы «ведет военные действия с соседями».
«Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго», – заявил Макрон.
Он также добавил, что после нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря, состоялся «исторический обмен» пленными между Россией и Украиной, и нужно продолжать столь же плодотворную работу по урегулированию конфликта.
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», президент Франции Эммануэль Макрон предложил вернуть РФ в G8, что было поддержано президентом США Дональдом Трампом.
Эта идея вызвала истерическую реакцию в Киеве, где западных лидеров обвинили в предательстве.
Также Макрон признал, что эпоха доминирования Запада подходит к концу и призвал к налаживанию отношений с Россией.
Кроме того, Макрон констатировал у НАТО смерть мозга.
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