Макрон рассказал, что решил начать сближение с РФ после «долгих раздумий»

16.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил изменить свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом Макрон заявил в беседе с журналистом RFI и обозревателем «Новой газеты» Юрием Сафроновым после ежегодного обращения президента Франции к прессе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это было (плодом) долгих раздумий. Я не сказал бы, что это было особое событие среди прочих. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность…», – сказал Макрон, отвечая на вопрос, почему он решил изменить отношение к Путину и проводить политику сближения с РФ.

Журналисты также поинтересовались у французского президента, как он собирается строить «архитектуру общей европейской безопасности» с Россией, которая якобы «ведет военные действия с соседями».

«Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго», – заявил Макрон.

Он также добавил, что после нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря, состоялся «исторический обмен» пленными между Россией и Украиной, и нужно продолжать столь же плодотворную работу по урегулированию конфликта.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», президент Франции Эммануэль Макрон предложил вернуть РФ в G8, что было поддержано президентом США Дональдом Трампом.

Эта идея вызвала истерическую реакцию в Киеве, где западных лидеров обвинили в предательстве.

Также Макрон признал, что эпоха доминирования Запада подходит к концу и призвал к налаживанию отношений с Россией.

Кроме того, Макрон констатировал у НАТО смерть мозга.