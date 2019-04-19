Мало своего: Зеленский покусился на ядерный электорат Порошенко

19.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Изменившаяся риторика кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в сторону поддержки текущего курса киевского режима, указывает на его желание отобрать у Петра Порошенко тот радикальный электорат, на котором нынешний «гарант» и держится.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил бывший советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, российский писатель Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский явно радикализировал свою риторику, сказал про Бандеру, сказал не признает Донбасс, сказал про Путина. То есть, он хочет наиболее радикальную часть электората забрать у Порошенко. И он не боится, что те люди, более или менее прорусски настроенные, которые за него проголосовали, которые настроены за мир, что они от него уйдут. Значит, очень устойчивая, очень сильная вот эта часть электората, их 10, 15, 20 процентов, не знаю сколько их есть – это очень важная часть Украины, за которую Зеленский готов биться», – подчеркнул он.

«И над Порошенко можно, конечно же, смеяться, шутить, но тоже очевидна упрямая последовательность, он что-то знает, понимаете? Он продолжает биться за власть, он не собирается сдаваться. Возможно, там не будет перестрелок и нового Майдана, но там точно кого-то завозят, потому что это психологическая игра: он пугает Зеленского, Зеленский пугает его, то есть происходит, на самом деле, серьёзная торговля», – резюмировал Захар Прилепин.

Напомним, «ПолитНавигатор» ранее освещал интервью Владимира Зеленского изданию «РБК-Украина», в котором тот назвал президента России Владимира Путина врагом и агитировал Донбасс за вступление в НАТО.