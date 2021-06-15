15.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Крым, нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Украина, экстремизм
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Меджлисовцы уверены, что закон о коренных народах «вернёт Крым»

Новости УкраиныВнесённый на рассмотрение в украинский парламент президентом Зеленским дискриминационный законопроект «о коренных народах Украины»...

Внесённый на рассмотрение в украинский парламент президентом Зеленским дискриминационный законопроект «о коренных народах Украины» необходимо немедленно принимать, поскольку он поможет «деоккупировать и реинтегрировать» воссоединившийся с Россией Крым.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «Голоса» Рустем Амеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы поддерживаете закон о коренных народах, присоединяйтесь. Восьмой год длится временная оккупация Крыма. За эти годы все независимые медиа были вынуждены покинуть Крым. Лишь несколько крымскотатарских детей сегодня обучаются на родном языке. Более сотни незаконно заключённых оккупантом украинских граждан – две трети крымские татары.

Восьмой год Россия запрещает работу Меджлиса – представительского органа крымских татар. Это политика истребления оккупантом коренного народа Крыма, крымских татар», – заявил экстремист.

«Сейчас Россия ещё и позволяет себе вмешиваться во внутренние дела Украины и диктовать, какие законы нам принимать, какие – нет. Наша обязанность – принять закон о коренных народах. Это важный шаг для деоккупации и реинтеграции наших земель. Украина защищает от репрессий крымских татар и гарантирует развитие коренных народов», – бредил Амеров.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назвал данный закон «нацизмом и серьёзным ударом по русским». В свою очередь украинский политолог русинского происхождения поблагодарил российского лидера за его позицию.


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