Мелитополь глазами крымчанина. Заметки с новых территорий России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киносценарист из Крыма Константин Ковригин делится с читателями «ПолитНавигатора» впечатлениями от Запорожской области.

Ранее мы публиковали его заметки из Херсона (читать здесь и здесь), а также из Донбасса (читать здесь и здесь).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Еще немного и СВО – полтора года. Броня на дорогах, прилеты, следы в небе от работы ПВО давно стали на новых территориях обыденным делом, однако есть еще одна сфера жизни, к которой постепенно привыкают местные жители.

Сейчас здесь идет трансформация как в умах и привычках, так и в отношении людей к государственному устройству и власти. Точно так, как это было в Крыму после 14 года.

Многие помнят, как порой нелегко давались крымчанам многочисленные переоформления с очередями и суетой. Все это в прошлом. И в этом плане Крым дает мощный сигнал жителям Херсонской и Запорожской областей.

В нормальном государстве есть порядок, закон и регламент, что для бывших жителей Украины трудно для понимания. Раньше они могли «дать на лапу» и все решить, а тут – запись, электронная очередь и все в цифровом формате. Конечно, есть неудобства, куда без них. Есть также противники такого переформатирования и «ждуны», но процесс идет необратимо, потому как без некоторых временных исключений все это территория РФ.

Мне, как человеку, возившему гуманитарку в ЛДНР с сентября 2014, видны большие различия. В Донецке и Луганске были большие трудности с переоформлениями документов и непониманием того, что происходит. Там были и местами остаются другие, даже более тяжелые условия. Дончане справились.

Могу сказать, что в Запорожской области военно-гражданской администрации удалось все быстрее поставить на рельсы. Это касается доставки продуктов питания. Хлеб, молочка, сахар – все есть, и многое – своего производства. Качество бензина, по сравнению с украинским, хвалят. Все продукты, в том числе, гуманитарка, идут сплошным потоком даже в райцентры, несмотря на проблемы на Чонгаре.

Любопытно, что в супермаркетах всего полно. Кулинария идет нарасхват.

В Мелитополе работают салоны красоты, различные мастерские, детские кружки и даже в ледовом стадионе проходят хоккейные турниры, не говоря об обычных спортивных секциях.

Надо быть слепым, чтобы не видеть, как ремонтируют дороги, прокладывают новые газовые и тепловые сети. Как социальные работники выезжают в села, чтобы оформить старикам и детям полисы ОМС, то есть тем, кому самостоятельно трудно выехать в город.

Здесь идет масштабная и вместе с тем предметная работа по организации нового жизненного уклада в военных условиях. Поверьте, я не пою песню чиновникам. Просто объективно сужу о титанических изменениях в социальной сфере, реализация которых легла на чьи-то плечи.

Те самые «рабочие лошадки», которые сейчас обеспечивают нормальную жизнь на новых территориях, оказываются в очень непростых условиях. Они не военные и не полицейские. Это обычные гражданские, кто встречается с такими же, как и они, жителями Запорожской области, вынося на себе все тяжбы, споры, обращения. А выслушать каждого ох как нелегко.

В каждом доме на каждой улице в Мелитополе люди следят за фронтовой хроникой, особенно, когда в городе работает наше ПВО или доносится эхо из Пятихаток. Но фоном местные жители также внимательно следят за работой чиновников. И, Слава Богу, этот процесс движется в нужном направлении!

О волонтерстве стоит сказать отдельно. Гуманитарный центр «Мы вместе с Россией» ежедневно оказывает поддержку тысячам, передает гуманитарку в самые отдаленные села, при необходимости привлекая Народное ополчение.

Едем вместе с поселок Терпение, чтобы передать продукты инвалидам, детям войны и просто покинутым родными старикам, а таких по деревням великое множество. Старикам-то не убежать…

И вот становлюсь свидетелем по-человечески знаковой беседы. Бабульки и дедульки благодарят, что им привезли продукты. Волонтеры с ополченцами отвечают:

– Это мы вас должны благодарить за то, что вы пережили Великую Отечественную и подняли всю страну!

Старички в ступоре, слезы, потому как давно их никто не благодарил за прожитую жизнь и труды.

Каждый обращается с просьбами! Кому-то звонят с угрозами, кто-то ищет внуков, которых при Украине забрали в АТО и больше о них не слышно, а кто-то просто не в состоянии дойти до магазина. Все берется на заметку.

Несколько слов по поводу Народного ополчения Запорожской области. Бойцы подразделения – исключительно местные жители. Они одни из первых, кто сделал свой выбор. Вот уже третий месяц подразделение совместно с Росгварией, полицией и военной комендатурой патрулируют города и поселки, участвует в обходе заброшенных домов, а также в поимке нарушителей.

Спрашиваю одного о том, почему пришли в ополчение?

– А что мне скажет сын, если я за Россию, а сижу дома. Нам бы линию фронта отодвинуть, а если захотят вернуться (ВСУ – ред.), автомат возьму. Не будет автомата, палку возьму или топор, и буду защищать свою землю… Здесь все Екатерина с Потемкиным построили, Мелитополь, Севастополь, Херсон…

Важно отметить, что ополченцы, в которые записываются уже целыми трудовыми коллективами, зарплату не получают. Это общественная нагрузка.

Можно ли считать все это показателем адаптацией местных жителей к российским порядкам, делопроизводству, социализацией? Безусловно!