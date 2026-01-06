Мерц: Нужны НАТОвские войска внутри Украины и вдоль её границы
Для сдерживания России нужно разместить войска стран НАТО внутри самой Украины, а также вдоль её западных границ.
Об этом на пресс-конференции в Париже заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя заседание «коалиции желающих», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Группировка войск. Мы уже на пути туда… Может быть правильным сделать и то, и другое, и разместить войска на Украине. Речь о поддержке и укреплении украинских войск. Но и в соседних с Украиной государствах разместить дополнительные войска, которые могут быть развернуты в случае возобновления российской агрессии. Это не просто военная поддержка Украины, это военная поддержка мира и свободы во всей Европе», – вещал немец.
По словам Мерца, разрешение на ввод немецких войск должен дать бундестаг.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: