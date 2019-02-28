Мешков отчитал Бальбека за скандал с учебником по истории Крыма

28.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Экс-президент Крыма Юрий Мешков раскритиковал позицию депутата Госдумы Руслана Бальбека, который поднял скандал вокруг учебника по истории Крыма для 10-х классов, где говорилось о фактах сотрудничества некоторых крымских татар с нацистами.

Как заявил Мешков на пресс-конференции в Симферополе, ему из первоисточников известно, что такие факты были зафиксированы даже самими нацистами, и отрицать это не стоит. Но вынесения вопроса в публичную сферу может спровоцировать межнациональное противостояние.

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«Для чего было, кому это надо было, Бальбеку, депутату Государственной Думы, поднимать этот вопрос на всеобщее обсуждение. Что, совсем уже рассудка лишились? Снова хотите междоусобицу затеять?

Документально подтверждено. Мне мои друзья, с которыми я учился, из Германии документы прислали, немецкие. У них каждый там человек зафиксирован, все, что он делает, зафиксировано. Всех, кого награждали, и за что – зафиксировано. Вы хотите обнародовать эти документы? Мало было процессов над карателями, все вот это хотите, чтоб мы снова обсуждали? Для чего? Не буди лихо, пока тихо», – сказал Мешков.

«У меня множество друзей крымских татар. Общаясь с ними, я не встречаю никакой тревоги по поводу. И потом, это история. Можно замалчивать, конечно, но все равно это все всплывает. Объективно, без нажима, без истерики и издевки. Цифры, факты, опубликовали – все, идем дальше, пусть историки этим занимаются», – добавил бывший руководитель Крыма.

Ранее в Крыму разгорелся скандал из-за выхода в свет нового учебника по истории полуострова, который, как ожидается, будет использоваться в школах республики. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, представляющий крымских татар, заявил протест против главы нового учебника, посвященной коллаборационизму части населения полуострова во время Великой Отечественной войны. Один из авторов учебника, профессор Крымского федерального университета Сергей Юрченко, заявил, что он основан на реальных исторических фактах и не унижает какой-либо из народов. Впоследствии Бальбек решил написать свою книгу о соотечественниках – героях, воевавших против нацистов.