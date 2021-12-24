МИД ЛНР: Путин дал сигнал к началу действий. Время слов закончилось

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Новости Украины

Поскольку Киев уничтожает народ Донбасса и лишает его всех прав, а НАТО накачивает Украину войсками и вооружением, Россия в ближайшее время намерена решить эту проблему.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда президент России говорит о том, что народ Донбасса будет определять своё будущее, почувствуйте кардинальную разницу подходов. Россия говорит: «Как народ Донбасса решит, так и будет жить дальше». То есть, к кому относиться, какую субъектность иметь, с кем иметь отношения, с кем не иметь. Это право людей Донбасса. В чём Украина категорически отказывает людям, живущим на Донбассе. Разница отношения России и Киева, когда Киев говорит: «У вас нет права решать свою судьбу, нет даже права разговаривать с нами. Потому что мы высшая раса, титульная нация. Мы разговариваем только с Байденом, и ждём его в приёмной». Это постановка вопроса Украины», – сказал Мирошник.

Он выразил уверенность, что Россия намерена в ближайшее время решить украинский вопрос.

«Путин неоднократно подчеркнул – ответ здесь и сейчас. Все прекрасно понимают, что происходит с Украиной, насколько она фаршируется вооружением, что будет в Бердянске, Очакове, одесском порту, на базах под Харьковом, и так далее. И Россия не намерена давать шансы НАТО безнаказанно продолжать эту стройку. За этим последуют конкретные действия, конкретные шаги. Время слов закончилось», – резюмировал эксперт.