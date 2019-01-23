МИД РФ погрозил Украине пальчиком за легализацию церковного рейдерства

23.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинские власти принимают всё больше законов, которые противоречат международным декларациям и пактам о нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представитель МИД РФ напомнила, что 17 января Верховной радой одобрен законопроект о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица, который получил неофициальное название закона о церковном рейдерстве, поскольку создает дополнительный юридический инструмент для продолжения давления на каноническую УПЦ и открывает очень широкие возможности для лишений её имущественных прав.

«Власти в очередной раз, закрыв глаза на фундаментальный конституционный принцип невмешательства государства в дела церкви, могут без труда со ссылкой на новое законодательство, прибегать к различного рода административным манипуляциям для продавливания своей линии на укреплении позиций учрежденной с их подачи так называемой “Православной церкви Украины”.

Подобного рода действия, идут вразрез с внутренним украинским законодательством, правами и интересами большинства верующих страны и грубо нарушают международные обязательства Украины в рамках всеобщей декларации прав человека», – отметила представитель МИДа.

«Президент Украины уверяет, что этот закон якобы гарантирует мирный и добровольный переход церковных общин и приходов, а его принятие спасло страну от кровавых и религиозных конфликтов. В реальности всё обстоит иначе. Украинские власти ещё только заявили о своем намерении рассмотреть данный законопроект, как из разных регионов страны стали поступать тревожные сигналы о силовых захватах.

С каждым днем такие сообщения всё чаще появляются в новостных лентах. При этом власти равнодушно смотрят на то, как из обителей буквально вышвыривают священников и принуждают прихожан принять вновь созданную раскольническую церковь. Их интересует только недвижимость, а именно, приходы УПЦ», – подытожила Захарова.

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