МИД Великобритании заткнул рты депутатов за попытку сравнить Венесуэлу с Украиной

Британских политиков и чиновников могут ждать серьёзные последствия за слишком резкую критику действий Трампа в Венесуэле.

Об этом в Палате общин заявила глава МИД Британии Иветт Купер передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В начале заседания многие британские депутаты осудили похищение Николаса Мадуро.

«Если мы согласимся с тем, что крупная держава может делать все, что заблагорассудится, то мы тем самым согласимся с поведением Путина на протяжении последних двух десятилетий и с тем, как будет вести себя Си в будущем. Мы не можем этого допустить», – сказал один из выступающих.

Другой отметил двуличность позиции британского руководства.

«Когда дело дошло до бомбардировок, убийств и похищения главы государства, совершенных Трампом, премьер-министр решил пренебречь уставом ООН. Если бы это сделал Путин, премьер-министр не стал бы говорить: это русским решать, законно это или нет. Но именно так премьер-министр высказался о возмутительном нападении Трампа на Венесуэлу. Разве не очевидно, что премьер-министр готов пренебречь международным правом и обойти стороной устав организации объединенных наций, чтобы угодить Трампу? И разве этот трусливый и малодушный подход не бросает тень на репутацию нашей страны», – возмущался британский депутат.

В ответ Купер фактически заткнула парламентариям рты, намекнув на серьёзные последствия.