Минфин поспешил с обвинениями иркутского губернатора

23.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Обвинения замминистра финансов РФ Леонида Горнина в «низкой культуре бюджетного планирования», которые он озвучил в адрес руководства Иркутской области, говорят о том, что федеральный центр подводит «под статью» региональных чиновников.

Об этом в своем блоге пишет политолог Константин Калачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил слова замминистра финансов Леонида Горнина, заявившего накануне о том, что власти Иркутской области, пострадавшей от сильнейшего наводнения, должны определиться, что делать с оставшимся 1,1 млрд. рублей, из 2,95 млрд, выделенных из резервного фонда, и вернуть их назад.

«Я прошу в соответствии с регламентом нашей комиссии дать поручение субъекту до 29 числа определиться с потребностью этих средств и произвести возврат в федеральный бюджет соответствующей суммы», – заявил Горнин на заседании комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

«Уголовные дела в отношении чиновников, связанные со злоупотреблениями при распределении финансовой помощи пострадавшим, сопровождали ранее не одно стихийное бедствие. Достаточно вспомнить историю с ликвидацией последствий тайфуна в Приморском крае, когда был задержан целый вице-губернатор. Как правило чиновники стремились побыстрее освоить выделенные средства. Не всегда по целевому назначению.

Напомню, что под использованием средств не по целевому назначению понимается такое их использование, которое не приводит к результатам, предусмотренным при их выделении, или приводит к этим результатам, но сопровождается неправомерными действиями или событиями. Именно поэтому я не спешил бы становится на сторону первого замминистра финансов Леонида Горнина, который потребовал от властей Иркутской области определиться с необходимостью средств, выделенных на ликвидацию последствий паводка, и произвести их возврат.

Опытный региональный чиновник, который не хочет получить уголовное дело с обвинением в превышении служебных полномочий, мошенничестве и т.п., предпочтет критику минфина за перестраховку и медлительность расследованиям СК или обвинениям Генпрокуратуры в превышении служебных полномочий. Увы, но так устроена система. Будешь действовать максимально быстро и решительно, пренебрежешь формальностями, создашь проблемы сам себе. Впрочем, губернатор региона Сергей Левченко сообщает, что денежные компенсации были выделены 99% пострадавших», – пишет Калачев.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что недоброжелатели губернатора Иркутской области коммуниста Сергея Левченко зря надеются на то, что его ждут неприятности после критики президента Владимира Путина, посетившего районы, пострадавшие от сильного наводнения. Замечания президента касались всех управленцев, в том числе и представителей федеральной власти, курировавших ликвидацию ЧП.

Говорилось также, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко уверенно справляется с ликвидацией последствий сильнейшего наводнения, произошедшего недавно в ряде регионов.

Более 10 тысяч жителей Иркутской области, пострадавших от сильнейшего наводнения, уже получили по 100 тысяч рублей компенсации от областного правительства.

Отмечалось также, что пострадавшие от наводнения в Тулуне дети уже поехали на отдых и оздоровление.