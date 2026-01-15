Минобороны Польши: Будем продолжать стравливать украинцев и русских, но сами отсидимся

Анатолий Лапин.  
15.01.2026 13:06
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 213
 
Война, Дзен, Политика, Польша, Россия, Украина


Польша готовится передать Украине до десяти старых советских МиГ-29, отслуживших свой срок.

Об этом в эфире телеканала TVP World заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша готовится передать Украине до десяти старых советских МиГ-29, отслуживших свой срок. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Чиновник при этом заверил: Варшава не будет направлять своих военных на Украину в рамках т.н. «коалиции желающих».

«У нас есть границы с Россией и с Белоруссией, и эти границы создают для нас достаточно стратегических проблем… Сам факт того, что мы потенциально можем противостоять российской угрозе со стороны, Кёнигсбергской области (так поляк назвал Калининградскую область России, – авт.), со стороны Белоруссии, является нашим вкладом в эту коалицию.

Однако мы будем играть важную роль – отвечать за логистику и инфраструктуру для войск, задействованных на Украине,  за патрулирование воздушного пространства. Кроме того, мы будем отвечать за вспомогательное командование», – заверил Залевский.

Gazeta Prawna накануне писала: в интересах Польши подстрекать дальнейшее взаимное истребление русских и украинцев, на это не жалко тратить деньги из бюджета для поддержки ВСУ.

«Это цинично, но в интересах Польши гораздо больше война до последнего украинца и русского, чем ее конец», – говорилось в публикации.

Издание указывало, что поляков вполне бы устроил «вариант продолжения Киевом войны средней интенсивности, которая истощает ресурсы России, но не позволяет Украине вступать в ЕС» – иначе Киев получит возможность «ворваться на единый рынок в привилегированном положении».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить