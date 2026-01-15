Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша готовится передать Украине до десяти старых советских МиГ-29, отслуживших свой срок.

Об этом в эфире телеканала TVP World заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Чиновник при этом заверил: Варшава не будет направлять своих военных на Украину в рамках т.н. «коалиции желающих».

«У нас есть границы с Россией и с Белоруссией, и эти границы создают для нас достаточно стратегических проблем… Сам факт того, что мы потенциально можем противостоять российской угрозе со стороны, Кёнигсбергской области (так поляк назвал Калининградскую область России, – авт.), со стороны Белоруссии, является нашим вкладом в эту коалицию. Однако мы будем играть важную роль – отвечать за логистику и инфраструктуру для войск, задействованных на Украине, за патрулирование воздушного пространства. Кроме того, мы будем отвечать за вспомогательное командование», – заверил Залевский.

Gazeta Prawna накануне писала: в интересах Польши подстрекать дальнейшее взаимное истребление русских и украинцев, на это не жалко тратить деньги из бюджета для поддержки ВСУ.

«Это цинично, но в интересах Польши гораздо больше война до последнего украинца и русского, чем ее конец», – говорилось в публикации.

Издание указывало, что поляков вполне бы устроил «вариант продолжения Киевом войны средней интенсивности, которая истощает ресурсы России, но не позволяет Украине вступать в ЕС» – иначе Киев получит возможность «ворваться на единый рынок в привилегированном положении».