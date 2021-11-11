Мирошник: За время «перемирия» ВСУ убили 63 мирных жителя

Новости Украины

За 15 месяцев войны в Донбассе со стороны ЛДНР погибло 63 мирных жителя, в то время как со стороны подконтрольной Киеву территории – 18.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня ОБСЕ привели цифры: за 15 месяцев с 22 июля, когда были пописаны меры по режиму прекращения огня – пострадал 81 мирный житель. В компетенцию ОБСЕ не входят военные, а считают только мирных, которые подорвались на минах, погибли в результате обстрела. Пропорция такова: 63 со стороны ЛДНР и 18 со стороны Украины. Сами считайте разницу и верьте некой газете «The Hill», которая ссылается на какие-то данные о том, что со стороны ЛДНР идут постоянные обстрелы, разрушаются дома, погибают мирные жители. Нет, всё идет с точностью до наоборот», – сказал Мирошник.

Напомним, ранее в результате артиллерийского удара ВСУ по жилым домостроениям в Куйбышевском районе Донецка, девушка и одиннадцатилетняя девочка получили ранения.

Кроме того, раньше в Донецке сообщили, что украинские боевики обстреляли северо-запад Донецка, разрушения получили несколько домостроений.