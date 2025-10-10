«Миротворчество» Трампа доведёт мир до ядерной катастрофы – полковник РФ

Максим Столяров.  
10.10.2025 17:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 293
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


За полгода «миротворческих» усилий Трампа ситуация ещё больше накалилась, и конфликт грозит выйти за рамки СВО.

Об этом на канале «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За полгода «миротворческих» усилий Трампа ситуация ещё больше накалилась, и конфликт грозит выйти за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Все эти переговоры в Минске, Стамбуле – нам ничего не дали, кроме разговоров. А сейчас появился миротворец Трамп, который вместо того, чтобы выполнить обещание и помирить Россию, усугубил ситуацию ещё больше.

Томагавки – разве это не усугубление? Он ещё выше поднимает планку конфликта. А теперь и Европа активно вмешивается, мол, мы должны решать и диктовать Путину условия». – сказал Баранец.

«В итоге, сегодня мы имеем ещё более сложную ситуацию, чем была до переговоров. И как её разруливать – вот, в чём вопрос.

Вопрос и нашей, и даже мировой истории, потому что если не разрешится дипломатическими способами, тогда будут военные. Не исключаю, что даже с применением ядерного оружия», – добавил полковник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить