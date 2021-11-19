«Мировой юродивый»: Шабовта охарактеризовал современную Украину

19.11.202117:57 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Украинское государство не добилось никаких успехов в экономике и продолжает проводить деструктивную политику относительно соседних стран.

Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское государство не добилось никаких успехов в экономике и продолжает проводить деструктивную политику относительно...

«К сожалению, Украина продолжает играть роль международного юродивого, которой бегает и нагоняет страху. Мы не можем ничем порадовать граждан Украины, к примеру, успехами в экономике. Продолжаем абсолютно деструктивную политику в отношении соседних государств, с которыми мы могли бы сотрудничать и извлекать пользу. Почему-то способность разгонять волны псевдовоенной угрозы, шантажировать этим европейские государства и США, это стало привычной и инерционной ролью государства Украина, президента и его окружения, что мы этому уже и не удивляемся», – сказал эксперт.

По его словам, команда президента Владимира Зеленского так и не научилась отвечать за свои заявления, и по указке Запада продолжает совершать регулярные информационные вбросы.

«Такой приём абсолютно не нов, после звонков и управляющих из-за границы сигналов, как по команде включаются все рупоры. В их среде один из дежурных клоунов, говорящий унитаз господин Арестович, который за все свои полоумные заявления, которые совершенно не соответствуют уровню занимаемой должности, не получает ни правовой, ни общественной оценки. Соответственно, он периодически делает абсолютно безумные вбросы», – заключил Шабовта.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что инфляция на Украине уже более 10 процентов и будет продолжать расти, что спровоцирует существенное подорожание товаров и услуг.

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