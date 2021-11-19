«Мировой юродивый»: Шабовта охарактеризовал современную Украину

Вадим Москаленко. Просмотров: 19.11.202117:57 (Мск), Киев,

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Новости Украины





Украинское государство не добилось никаких успехов в экономике и продолжает проводить деструктивную политику относительно соседних стран.

Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, Украина продолжает играть роль международного юродивого, которой бегает и нагоняет страху. Мы не можем ничем порадовать граждан Украины, к примеру, успехами в экономике. Продолжаем абсолютно деструктивную политику в отношении соседних государств, с которыми мы могли бы сотрудничать и извлекать пользу. Почему-то способность разгонять волны псевдовоенной угрозы, шантажировать этим европейские государства и США, это стало привычной и инерционной ролью государства Украина, президента и его окружения, что мы этому уже и не удивляемся», – сказал эксперт.

По его словам, команда президента Владимира Зеленского так и не научилась отвечать за свои заявления, и по указке Запада продолжает совершать регулярные информационные вбросы.

«Такой приём абсолютно не нов, после звонков и управляющих из-за границы сигналов, как по команде включаются все рупоры. В их среде один из дежурных клоунов, говорящий унитаз господин Арестович, который за все свои полоумные заявления , которые совершенно не соответствуют уровню занимаемой должности, не получает ни правовой, ни общественной оценки. Соответственно, он периодически делает абсолютно безумные вбросы», – заключил Шабовта.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что инфляция на Украине уже более 10 процентов и будет продолжать расти, что спровоцирует существенное подорожание товаров и услуг .