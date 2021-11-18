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18.11.2021 20:20
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Цены, Экономика коллапса
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Карасёв прогнозирует рост инфляции на Украине до двузначных чисел

Новости УкраиныИнфляция на Украине уже более 10 процентов и будет продолжать расти, что спровоцирует существенное...

Инфляция на Украине уже более 10 процентов и будет продолжать расти, что спровоцирует существенное подорожание товаров и услуг.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на Украине цены не снижаются, а только повышаются, потому что в стране инфляция. Раньше инфляция была меньше 10 процентов, а сейчас – больше.

В мире тоже идёт инфляция, но в развитых странах она в рамках, и имеет позитивное влияние на экономику. У нас инфляция не стимулирует экономику, а вызывает повышение цен.

Цены растут на всё. Скажите мне, если цены на газ высокие, и у нас вовремя не закачали газ, власть не удосужилась подготовиться к отопительному сезону. Цены на электроэнергию будут повышаться, и что вы хотите, чтобы это не сказалось на цены транспорта? Скажется на всём, потому что есть такое понятие – накладные расходы», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что украинское государство не заботится о населении, и выплаты даже в 1000 гривен – ничто, потому что это всего лишь 36 долларов.

«Всё будет расти, и проблема в том, что эта тысяча гривен, которую обещают привившимся от коронавируса, ничего не решает, потому что раньше 1000 гривен было 200 долларов, а сегодня – 38 долларов. Что это за деньги? Кто больше всего пострадал от кризиса – люди старше шестидесяти, потому что у нас полностью отсутствует «общество заботы» или «экономика заботы», – заключил Карасёв.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что из-за катастрофически низких выплат и отсутствия социальной помощи, на Украине общее количество пенсионеров каждый месяц сокращается на 10 тысяч.

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