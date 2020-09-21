Митрополит Амфилохий – Джукановичу: «Все, кто грозил рушить церкви, давно сгинули»

21.09.2020, Подгорица, Алексей Топоров

Владыка Черногорский и Приморский Амфилохий СПЦ подтвердил намерение восстановить часовню Петра Второго Негоша в Ловчене, несмотря на угрозы президента страны Мило Джукановича.

Также митрополит заявил, что намерен восстановить монастырь 7 века Михольска Превлака, разрушенный в 15 веке католиками-венцианцами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Владыка Амфилохий заявил, что молится за то, чтобы Бог вернул разум, всем кто угрожает ему. И заявил, что не откажется от намерения восстановления часовни в Ловчене и строительства храма Святой Троицы возле Цетинского монастыря.

«Церковь Божья страдала веками, она страдает и сегодня, – отметил владыка. – Вы сами знаете, какими были гонения на церковь в то время, когда правили нечестивые, которые разрушали и изгоняли людей от церкви. Запрещали идти путем Бога. А те, их преемники, хотят создать свою церковь. Какое безумие! С одной стороны, это свидетельствует о том, что в их сознании присутствует понимание, что без Христа, Православной Церкви нет выживания для этого государства, этого народа.

Они просто не понимают, что им следует вернуться в эту церковь, Божью, истинную, чтобы они могли продолжить дело, которое было проделано здесь всеми святыми людьми Божьими… Да восстановит Бог разум этих последователей Маркса и Энгельса, Броза (Тито)».

В последней фразе митрополит намекнул на то, что партия черногорского диктатора Мило Джукановича – Демократическая партия социалистов – является прямой наследницей Союза коммунистов Черногории, который занимался гонениями на православную церковь. А сам Джуканович во всех интервью до недавнего времени называл себя атеистом.

«Тот факт, что они хотят свою церковь, является показателем того, что в них есть что-то хорошее и благословенное, но они добьются благословения, если только вернутся к вере предков, – прокомментировал владыка Амфилохий слова Мило Джукановича о том, что он разрушит то, что митрополит воздвигнет в Ловчене, и если нужно уйдет партизанить в лес.- Пусть не грозится бежать в лес и рушить оттуда. Здесь, в Черногории, святыни строились веками. Все разрушители сгинули, а то, что они разрушили, святыни Божьи, восстанавливаются сейчас».

Также владыка сообщил о намерении восстановить монастырь 7 века Михольска Превлака.