Генсек НАТО пообещал Украине поддержку в войне с Россией

Новости Украины

В случае открытого военного столкновения с Россией Украина может рассчитывать только на экономические и политические последствия для Москвы, но не военную помощь НАТО.

Об этом на пресс-конференции заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается членства, мы повторили решение, принятое в Бухаресте в 2008 году, мы сохраняем преданность этому решению и помогаем Украине продвигаться к членству путём имплементации реформ и соответствия стандартам НАТО. И мы ясно сказали, что мы не пойдём ни на какие компромиссы относительно права каждой страны в Европе выбирать собственный путь, включая и механизм безопасности, в котором страна хочет принимать участие», – сказал Столтенберг.

«Принципиально важно, чтобы этот принцип никоим образом не нарушался, означает, что Украине и 30 странам-членам НАТО решать, когда Украина готова к членству. И никто другой не имеет право здесь что-то говорить», – добавил генсек НАТО.

«Мы должны готовиться и к тому, что Россия может выбрать использование военной силы и конфронтацию вместо переговоров. И тогда у нас будет чёткий сигнал, чтобы донести России, что мы едины, и тяжелые экономические и политические последствия грозят России, если она решит использовать силу против Украины. Мы даём поддержку Украине, чтобы она могла использовать своё право на самозащиту. Страны-члены НАТО преданы обязательству защиты всех стран-членов НАТО», – уверяет Столтенберг.

При этом он заявил о невозможности решения всех проблем в диалоге с Россией на ближайших встречах.

«Я приветствую встречу в формате НАТО-Россия, и сегодня проходит встреча в Женеве между США и Россией, позже встретятся в ОБСЕ. Но я не могу ожидать, что эти встречи решат все вопросы. Мы можем надеяться, и я думаю, что мы согласуем дальнейший путь и ряд встреч, и процесс. Не реалистично было бы ожидать, что мы всю работу закончим на этой неделе», – подчеркнул генсек НАТО.