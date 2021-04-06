Монтян пристыдила Россию: Вы продолжаете сотрудничать с киевскими нацистами

06.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Решение о признании украинских властей после 2014 года было ошибкой, как и сохранение экономических связей с Киевом, который по различным схемам продолжает получать критически важные товары от РФ. Всё это развращает бандеровский режим, продолжающий убивать людей на Донбассе, рассчитывая на дальнейшее невмешательство Москвы.

Об этом говорили гости студии в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе перепалки вокруг истории с ребёнком, погибшим от снаряда, сброшенного с беспилотника ВСУ, телеведущая Ольга Скабеева спросила украинского эксперта, чего они – Украина, хотят?

«Мы хотим мира», – ответил украинский экономист Александр Охрименко.

«Ребёнка зачем убили, сволочи?» – спросила ведущая.

«Есть трагедия, но обращаю ваше внимание, в социальных сетях жители этого села совершенно другую дают информацию, – возразил Охрименко. – Про дрон не пишут. Сообщают, что там действительно непонятно, нужно расследование, независимое расследование, потому что это только мнение. Вот вы говорите, почему Европа не возмущается? Да Европа не верит ДНР, как можно верить сепаратистам?».

Далее в студии по видеосвязи из Донецка выступила киевский адвокат Татьяна Монтян, которая накануне побывала на похоронах мальчика.

«Я была на похоронах, я разговаривала с родственниками, я разговаривала с людьми из ритуальной службы, которые готовили остатки тела к погребению – то, что осталось от несчастного ребёнка. Родственники сказали, что бабушка замешкалась, и ребёнок выбежал, и немедленно ему прилетело сверху.

Следы, оставшиеся посреди двора, свидетельствуют о том, что там разлёт на 360 градусов, а, значит, действительно какой-то боеприпас прилетел сверху. Люди рассказывают, что слышали звук дрона. Вот это то, что говорят, а сотрудник ритуальной службы сказал, что оторвало обе ноги, оторвало руку, разворотило голову, одну из ног так и не нашли. Хоронили, естественно, в закрытом гробу.

Похороны все видели, я делала оттуда репортаж. Родственники очень хотели, чтобы люди узнали, какой смертью погиб их ребёнок. Поэтому я свидетельствую об этом везде. Я им это обещала на кладбище у могилы их погибшего ребёночка», – рассказала Монтян.

«Почему власти вашей страны так реагируют – никак вообще, на историю с погибшим украинцем?» – спросил ведущий Евгений Попов.

«Да, потому что им плевать, не только на этого ребёнка, но и на всех остальных детей, – ответила адвокат. – Они методически отстреливают людей по линии фронта. Я вот два месяца езжу по линии фронта, по сёлам, в том числе, по абсолютно украинским сёлам, и везде люди говорят, что в нас стреляют свои, нас убивают. Только пока я здесь, было застрелено несколько человек».

«Всем абсолютно на это наплевать, в том числе и России, потому что – «жму руку, обнимаю» – вы продолжаете сотрудничать с этим нацистским режимом, который признали после революции. Так почему же им не обстреливать этих людей? Они довольны жизнью, вы же не вмешиваетесь, вы с ними сотрудничаете. Это ваши «друзья и партнёры» – и западные, и с киевской властью вы сотрудничаете. У вас всё хорошо, а на людей на линии соприкосновения наплевать с высокой горы», – добавила Монтян.

В свою очередь российский историк и политолог, профессор МГИМО Олег Барабанов поддержал резкое выступление из Донецка.

«О чём сказала Татьяна Монтян? Она сказала очень умную и очень правильную вещь, что хунта считает Донбасс своими, но убивает детей, хунта считает Крым своими, но отключает Крыму воду, а мы, считая украинский народ частью русского, помогаем этой хунте, шлём им уголь, нефть, всё что угодно. А вот Евгений Копатько (донецкий социолог – ред.) сказал, что все проценты (соцопросы на Украине – ред.) уже за хунту. Мы с 2014 года занимаемся фигнёй, не хочу сказать коррупцией, но мы занимаемся фигнёй, и мы сейчас проигрываем и Украину, и Донбасс», – сказал Барабанов.