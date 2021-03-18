До прихода Русской весны Украина переживёт нацистский переворот

18.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украина с каждым днем всё глубже погружается в русофобскую бездну, украинцы уже не против репрессий в адрес оппозиции со стороны властей и потеряли какой-либо интерес к сохранению русского языка, даже на исторически русскоязычных пространствах

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закрыли три оппозиционных канала. Так вот, по данным группы «Рейтинг», это было в конце февраля – 52% поддержали закрытие каналов и 28 не поддержали. Население эти действия поддерживает. Далее, дерусификация, она уже случилась по факту.

Вопрос о признании вторым языком, даже не государственным, официальным, русского языка уже уравнялся даже на Юге Украины. Где раньше большинство выступали за двуязычие, то сейчас примерно 50% полагают, что государственным языком должен быть украинский язык, и около половины полагают, чтобы двуязычие было. То есть, уже переформатировано общество», – рассказал социолог.

«Каждый день пропасть между Россией и Украиной становится все больше и глубже. То есть, ни одного шага в сторону какой-то стабилизации или остановки расползания нет… В принципе, нет ресурсов на Украине для того, чтобы какие-то радикальные действия повернулись в пользу России, на сегодняшний день», – заключил Копатько.

В свою очередь, киевский эксперт по политическим и экономическим вопросам Александр Дудчак возразил, что ситуация не безнадёжная.

«Если бы так подходили бы наши оппоненты, то никаких переворотов бы не было. Они работают в долгую, системно. Мы должны помнить, что всё равно эту территорию бросать нельзя, имею в виду территорию подконтрольную Киеву.

Переворот возможен, к сожалению, если сейчас переворот будет произведен на Украине, то это будет усиление диктатуры и это будет нацистский переворот. Легитимацию всем этим процессам обеспечивает Запад», – заявил эксперт.

«Что мы видим на Украине – ненаказуемость преступников и безнаказанность в отношении невиновных. И эта ситуация продолжается, и люди решают когнитивные проблемы когнитивного диссонанса, приспосабливаясь к ситуации.

Но при изменении этой ситуации извне, если мы в эту систему введем новые параметры, радует то, что мягкость сознания будет способствовать и изменению ситуации внутри общества тоже», – выразил надежду Дудчак.