Продажа чернозёмов: Украину будут брать измором

08.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина не попала в повестку ближайшего заседания Совета директоров МВФ, который состоится 17 февраля. Киев первоначально рассчитывал, что именно тогда будет приниматься решение о выделении нового кредита. Однако из-за изменения графика лоббисты продажи черноземов в окружении Владимира Зеленского решили не спешить с принятием закона об открытии рынка земли, а протолкнуть его, взяв депутатов и население «измором».

Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат партии «Слуга народа» Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Очередное заседание Совета директоров МВФ состоится 17 февраля. На нем должен был быть рассмотрен вопрос о предоставлении Украине кредита в 5,5 млрд долларов, которых не достает, чтобы компенсировать бюджетный дефицит, для выплаты внешних долгов. Только за прошлый год наш внешний долг составил 6 миллиардов долларов.

Однако Украина не попадает в повестку 17 февраля, и, собственно, поэтому никто не торопится (с принятием закона об открытии рынка земле – прим. ред.)», – заявил депутат.

По словам Дубинского, изначально всем членам фракции Зеленского было объяснено, что без продажи черноземов западным корпорациям кредит Украина не получит.

«В ближайший месяц мы ничего не примем, поскольку мы будем находиться в ситуации постоянного обсуждения рынка земли, вы сами скоро от этого устанете, расчет, в том числе, и на это. Если такое сильное сопротивление общества по рынку земли, ну давайте сделаем так, что этот вопрос набьет нам оскомину. И тогда будет легче его принять», – объяснил парламентарий.

Ранее украинский политолог Роман Бортник заявил, что, если бы президент Украины лично не приехал в Верховную раду и не дал указание своей фракции принимать проект земельной реформы, закон бы не набрал нужного количества голосов депутатов.