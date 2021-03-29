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29.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, СМИ
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Московский журналист причитает: У Лукашенко оказался слишком хороший ОМОН


У сторонников белорусской власти есть все основания праздновать победу – на сегодня длившийся с прошлого года протест в стране закончен.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в репортаже из Минска с горечью пишет журналист московского таблоида «Комсомольская правда» Владимир Ворсобин, симпатизирующий белорусским майданщикам.

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«Минск полгода спустя – другой Минск. Он напоминал операционную, где Главный Хирург сейчас раскладывает свои любимые инструменты – пинцеты (автобусы с ОМОНом в переулках, готовые проредить прохожих), скальпели (страшные броневики для разрезания толпы), антибиотики («тихари» или агенты в гражданке, растворенные повсюду), ну и конечно – темно-зеленые пилюли автозаков, выписанные стране похоже на долгие годы. Минск так зачищен и продезинфицирован, что здесь, на виду, нет даже… журналистов. Они в подполье. Это, черт побери, плохой признак», – передает свои ощущения автор.

Он отмечает, что протесты фактически были единичным, а белорусские правоохранители откровенно скучали без работы.

Затем московский журналист рассказал, как увидел в центре гудящую клаксонами автоколонну под красно-зелеными флагами сторонников президента Александра Лукашенко.

«Они праздновали победу. Имели право. Ведь сегодня случилось историческое событие – длившийся с августа 2020-го белорусский протест, похоже, закончен. Люди остались дома, видимо, рассудив дело с белорусской практичностью: «А какой смысл нарываться на новую «пятерочку» суток в сизо?» Лукашенко оказался убедителен. Он переупрямил страну. Дав контрреволюционерам всех стран отличный урок – хороший ОМОН лучше любых компромиссов», – резюмирует Ворсобин.

Отметим, что он далеко не первый раз вступается за белорусских майданщиков. Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Ворсобин поспорил на эту тему с публицистом Николаем Стариковым.

Кроме того, Ворсобин сожалел о провале ультиматума белорусской оппозиции Лукашенко.


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