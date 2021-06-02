Мусор на месте, работы продолжаются: застройщик Форосского парка плевал на администрацию Ялты

02.06.2021, Форос, Максим Карпенко

Скандальный застройщик территории Форосского парка не выполнил свои обязательства и не убрал забор, установленный на территории. А на границе с парком началось строительство многоэтажного здания.

Об этом в своем блоге сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она также напомнила, что с 31-го мая на территории Большой Ялты запрещены строительные работы.

«Вчера вместе с местными жителями прошлась по территории Форосского парка, которую до 1 июня должны были привести в порядок – свернуть строительство, переставить заборы и убрать за собой весь мусор. К огромному сожалению, застройщик сделал не все. Особенно огорчил забор в некоторых местах, где его быть уже не должно, согласно договоренностям.

Обещает убрать в течение ближайших дней и вымыть территорию. Предупредила – с 31 мая вступило в силу постановление администрации, останавливающее работу на всех строительных площадках Большой Ялты. У нас есть инструменты воздействия – и в случае выявления нарушений будем неоднократно применять штрафы! Уточняю, если для граждан это 5 тысяч рублей, то для должностного лица – до 50 тыс, для юрлиц – до 100 тыс.

PS: Уже сегодня пошли сигналы о стройке многоэтажки в Форосе на границе с парком. Мунконтроль оперативно направлен на место», – заявила Павленко.

Общественница Екатерина Петухова при этом, усомнилась в действенности штрафов, объявленных Павленко: «Для них этот штраф как для обычного человека булку хлеба купить. Уничтожили парк, озаборили всё, сотворили помойку не месте памятника – и хоть ссы в глаза».

Напомним, «ПолитНавигатор» писал, что на скандальной стройке в Форосском парке выявили массу нарушений – строители вредят деревьям, устраивают несанкционированные свалки и общественные туалеты прямо под деревьями. Ранее жители Фороса провели массовый сход, требуя от властей не допустить застройки местного парка, разбитого в начале девятнадцатого века.

Также они составили петицию к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить свободный доступ к морю.