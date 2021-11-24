Муждабаев: На Украине яблоку негде упасть от русофобов – это очень приятно

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Новости Украины

На Украине русофобские и нацистские идеи приобретают всё большую популярность, особенно среди молодого поколения.

Об этом в своем блоге заявил беглый российский либеральный пропагандист и русофоб Айдер Муждабаев, примкнувший на Украине к меджлисовским экстремистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как писал мой кумир Степан Бандера: «Ничто не остановит идею, время которой настало». Русофобия становится трендом, я смотрю – повсюду молодые русофобы называют себя основателями русофобии. Но я так рад, потому что, когда я писал свою программную статью «про политическую русофобию» для «Украинской правды», тогда меня все называли радикалом и сумасшедшим. А сейчас всё по-другому, яблоку негде упасть, одни русофобы кругом, и это очень приятно. По моему мнению, русофобия – единственная точная наука из гуманитарных, потому что в ней доказуемо всё» – рассуждает Муждабаев.

Напомним, ранее в Москве заявили, что с 1991 года проект «АнтиРоссия» как политический курс прибалтийских стран формировали эмигранты из-за Атлантического океана, сотрудничавшие во времена Великой Отечественной войны с гитлеровцами.

Кроме того, в Вашингтоне отметили, что если Россия посчитает нужным перебросить войска к украинской границе, она это сделает, как бы по этому поводу ни возмущались страны западного блока.