Мы сами спровоцировали инцидент – украинский полковник о катерах

26.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинское руководство само виновато, что Россия пошла на силовые действия в Керченском проливе.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил полковник в отставке, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По словам Жданова, украинское руководство напрасно рисковало экипажем и самими судами, заранее зная, что их проход через Керченский пролив невозможен.

“Надо задать вопрос, кто отдавал команду на этот переход. Вы что не понимали, что простые бронекатера, речные бронекатера – против Черноморского флота России?. Мы сами спровоцировали этот инцидент. Зачем было туда идти, если мы понимали, что мы не пробьемся? Где наш флагман “Гетман Сагайдачный, почему он не ведет бой для того, чтобы пройти через Керченский пролив? Если у нас нет сил и средств, то сидите молча и решайте вопросы… Не имея сил и средств для ведения боевых действий на море не было смысла рисковать жизнью наших моряков и плавсредств для прохода через Керченский пролив”, – заявил Жданов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таранкораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

В итоге провокации все три украинских судна, вторгшиеся в территориальные воды России, были задержаны российскими пограничниками.

Кроме того, в плен попали гордость ВМСУ и самые свидомые экипажи.