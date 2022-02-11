«Мы уже всё знаем, будем ехать», – добровольцы о возвращении на Донбасс
В случае нападения Украины на Донбасс многие добровольцы, воевавшие в 2014-15 годах, вновь вернутся в строй и встанут на защиту ЛДНР.
Об этом в ходе пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Поддержка добровольцев была важна в 2014-2015 годах. Сейчас ситуация тоже может развернуться вспять, если Украина развяжет полномасштабные боевые действия – я знаю, что добровольцы опять поедут.
Ко мне за последние месяцы поступили сотни заверений «Как только начинается – мы с вами. Мы уже всё знаем, будем ехать». И это только у меня. Я представляю, сколько вообще таких обращений в целом.
Поэтому здесь всё очевидно – русские люди не могут стоять в стороне, если видят несправедливость. Если будут убивать гражданское население, Украина будет убивать, используя и западное оружие в том числе – это несправедливо», – сказал Пушилин.
Напомним, накануне стало известно, что Украина активно готовится к войне против Донбасса. Так, ВСУ усиливаются тяжелой техникой и РСЗО. Однако Денис Пушилин сообщил, что в случае начала боевых действий ДНР может обратиться за помощью к России.
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