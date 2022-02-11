«Мы уже всё знаем, будем ехать», – добровольцы о возвращении на Донбасс

11.02.2022  14:38 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Война, Дзен, Донбасс, Новороссия, Россия, Украина
Новости Украины

В случае нападения Украины на Донбасс многие добровольцы, воевавшие в 2014-15 годах, вновь вернутся в строй и встанут на защиту ЛДНР.

Об этом в ходе пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае нападения Украины на Донбасс многие добровольцы, воевавшие в 2014-15 годах, вновь вернутся...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Поддержка добровольцев была важна в 2014-2015 годах. Сейчас ситуация тоже может развернуться вспять, если Украина развяжет полномасштабные боевые действия – я знаю, что добровольцы опять поедут.

Ко мне за последние месяцы поступили сотни заверений «Как только начинается – мы с вами. Мы уже всё знаем, будем ехать». И это только у меня. Я представляю, сколько вообще таких обращений в целом.

Поэтому здесь всё очевидно – русские люди не могут стоять в стороне, если видят несправедливость. Если будут убивать гражданское население, Украина будет убивать, используя и западное оружие в том числе – это несправедливо», – сказал Пушилин.

Напомним, накануне стало известно, что Украина активно готовится к войне против Донбасса. Так, ВСУ усиливаются тяжелой техникой и РСЗО. Однако Денис Пушилин сообщил, что в случае начала боевых действий ДНР может обратиться за помощью к России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть