«Мы уже всё знаем, будем ехать», – добровольцы о возвращении на Донбасс

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В случае нападения Украины на Донбасс многие добровольцы, воевавшие в 2014-15 годах, вновь вернутся в строй и встанут на защиту ЛДНР.

Об этом в ходе пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Поддержка добровольцев была важна в 2014-2015 годах. Сейчас ситуация тоже может развернуться вспять, если Украина развяжет полномасштабные боевые действия – я знаю, что добровольцы опять поедут. Ко мне за последние месяцы поступили сотни заверений «Как только начинается – мы с вами. Мы уже всё знаем, будем ехать». И это только у меня. Я представляю, сколько вообще таких обращений в целом. Поэтому здесь всё очевидно – русские люди не могут стоять в стороне, если видят несправедливость. Если будут убивать гражданское население, Украина будет убивать, используя и западное оружие в том числе – это несправедливо», – сказал Пушилин.

Напомним, накануне стало известно, что Украина активно готовится к войне против Донбасса. Так, ВСУ усиливаются тяжелой техникой и РСЗО. Однако Денис Пушилин сообщил, что в случае начала боевых действий ДНР может обратиться за помощью к России.