На акт британской поддержки Украины РФ ответила поражением целей

19.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Спустя сутки после захода британского корабля-разведчика в Черное море, российские военные провели учебные стрельбы и передислокацию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ракетчики обнаружили, сопроводили и поразили средства нападения условного противника.

«В ходе выполнения учебной задачи по охране воздушного пространства Крымского полуострова боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые позиционные районы. Завершилось учение успешным электронным поражением обнаруженной и сопровожденной цели, имитирующей средства воздушного нападения условного противника», – отметили в пресс-службе флота.

Напомним, накануне в Черное море вошел гидрографический корабль ВМС Великобритании HMS Echo (H87), заход которого был запланирован лишь на следующий год. На Украине это назвали актом поддержки «свободы навигации в регионе».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, то американские разведывательные дроны и самолеты-разведчики каждый день «утюжат» небо над Крымом, высматривая российские системы ПВО, расположенные на полуострове, и мониторя ситуацию в Керченском проливе.

Также, после инцидента с задержанием украинских военных моряков вблизи Керченского пролива спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море. Эту же просьбу в интервью немецкой газете Bild озвучил и президент страны Петр Порошенко.