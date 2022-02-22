На киевском ТВ объявили о победе: «российская армия зассала воевать на Украине»

22.02.2022  14:37 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Д.Б., Политика, Украина
Новости Украины

Признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик и ввод российских войск в ЛДНР якобы означает, что армия РФ боится воевать против Украины.

Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский политолог Тарас Загородний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик и ввод российских войск в ЛДНР якобы...

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«То, что они признают [ЛДНР], означает одну простую вещь – российская армия зассала воевать на Украине. И всё. А то, что они заходят – это минимум, что они сделали. Ну, нагнали они асоциальных элементов, и что? Они ведь собирают по ОРДЛО людей, которые не хотят воевать», – сказал Загородний.

Он заверил, что украинская армия в Донбассе хорошо подготовлена и сможет сдержать любое нападение.

«Верьте украинской армии, потому что с той стороны оборона подготовлена наилучшим образом, и украинская армия готова воевать. Так что успокойтесь, не наводите панику. Путин сказал, что Украины не существует, и что?» – храбрится политолог.

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