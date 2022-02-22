На киевском ТВ объявили о победе: «российская армия зассала воевать на Украине»
Признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик и ввод российских войск в ЛДНР якобы означает, что армия РФ боится воевать против Украины.
Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский политолог Тарас Загородний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«То, что они признают [ЛДНР], означает одну простую вещь – российская армия зассала воевать на Украине. И всё. А то, что они заходят – это минимум, что они сделали. Ну, нагнали они асоциальных элементов, и что? Они ведь собирают по ОРДЛО людей, которые не хотят воевать», – сказал Загородний.
Он заверил, что украинская армия в Донбассе хорошо подготовлена и сможет сдержать любое нападение.
«Верьте украинской армии, потому что с той стороны оборона подготовлена наилучшим образом, и украинская армия готова воевать. Так что успокойтесь, не наводите панику. Путин сказал, что Украины не существует, и что?» – храбрится политолог.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.