На львовском ТВ рассказали о «коварном плане» русских по «Боингу» в Иране

10.01.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Москва якобы разворачивает информационную кампанию по обвинению самой себя в сбитии украинского Боинга в небе над Ираном для того, чтобы оправдаться за «МН 17».

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил представляемый зачастую в качестве военного эксперта киевский пропагандист Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо разделять две вещи: настоящие причины произошедшего и информационный вал, который это сопровождает. Я уже сутки отслеживаю, что происходит в информационном пространстве, и 20 часов назад через российские Telegram-каналы начался очередной разгон информации о том, что сбили российскими ракетами.

Я думаю, что русские, создавая информационные волны, плавно подводят нас к тому, чтобы перенести аналогию на «МН 17». Они упрямо повторяют «российская ракета», но это иранская ракета, даже если русские её изготовили и поставили в Иран для того, чтобы сказать: «Видите, не было ракеты в этот раз. Может, и в тот раз (при сбитии «МН 17» в 2014 году – прим. ред.) не было. Или была, но не российская. И эта волна мне не нравится, потому что многие украинцы это подхватывают и распространяют, чего не следовало бы делать», – резюмировал пропагандист.

Напомним, ранее одесский блогер и главред издания «Таймер» Юрий Ткачев заявил, что украинские СМИ получили команду о начале антироссийской кампании в вопросе крушения украинского Боинга в небе над Ираном.