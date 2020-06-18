18.06.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Политика, Украина
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На митинге Порошенко в Киеве развернули плакат с Путиным


Митинг сторонников Петра Порошенко собрался сегодня в Киеве возле Печерского суда, который рассматривает дело против экс-президента.

Напомним, обвинения касаются нарушений, которые допустил Порошенко на посту президента при назначении главы Службы внешней разведки. Наблюдатели отмечали, что дело похоже на имитацию обещанных Владимиром Зеленским «посадок» представителей старой власти – Порошенко предъявлены откровенно слабые претензии, в то время как наиболее болезненными для экс-президента являются коррупционные дела.

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Ситуация действительно напоминает «поддавки», которые помогают Порошенко мобилизовать свой националистический электорат, а Зеленскому – имитировать выполнение предвыборных обещаний.

(В то, что Зеленский никого не будет сажать, не верится хотя бы потому, что с призывом не допустить «политически мотивированного» преследования Порошенко уже выступили представители посольств США и Великобритании).

Так, сегодня на митинге «порохоботы» растянули плакат, где вместе с Зеленским «преследующим» экс-президента, изображен Владимир Путин.

Сам Порошенко заявил, будто бы против него готовится еще одно дело по разжиганию религиозной розни – якобы, за активное способствование получения томоса о признании раскольников Константинопольским Патриархатом (хотя официально о таком обвинении против Порошенко ничего не сообщалось).

Иными словами, в ход пошла старая предвыборная заготовка с российской угрозой и «армией-языком-верой».

Суд сегодня объявил перерыв в деле до 1 июля.

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