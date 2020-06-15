На осень в Раде анонсируют государственный переворот

15.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Из-за стремительного падения рейтинга президент Украины Владимир Зеленский и его команда, манипулируя фактами о пандемии коронавируса, попытаются сорвать местные выборы, запланированные на октябрь этого года.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил депутат от «ОПЗЖ» Вадим Рабинович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам стало абсолютно точно известно, что Кабмин принял решение – и оно согласовано с офисом президента – о срыве местных выборов, назначенных на октябрь этого года. Понимая, что это будет крахом «зелёной» власти, они решили манипулировать цифрами коронавируса, и таким образом, пренебрегая законами и Конституцией, отменить выборы и перенести их на март 2021 года», – сказал политик.

Также депутат заверил, что ему известно об этих планах Зеленского и его команды, и намекнул на возможность очередного госпереворота.

«Я хочу предупредить лиц, которые собираются воплотить в жизнь это антиконституционное решение, что они будут отвечать по закону. Помните об этом. Нам известно, что именно они задумали, и как они собираются это совершить. И обращаюсь к представителям других партий – давайте быть внимательными, чтобы на Украине не произошло госпереворота», – пригрозил Рабинович.

Напомним, ранее исполнительный директор МИА «Россия сегодня», бывший узник киевского режима, экс-главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заподозрил Владимира Зеленского в попытке пойти по стопам Петра Порошенко и ввести военное положение, которое позволит отменить проведение местных выборов.