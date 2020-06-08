Зеленского заподозрили в попытке ввести военное положение

08.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Нынешняя ситуация на Украине очень напоминает положение дел в ноябре 2018 года, когда экс-президент Пётр Порошенко организовал провокацию в Керченском проливе и ввел военное положение в попытке сорвать выборы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил исполнительный директор МИА «Россия сегодня», бывший узник киевского режима, экс-главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня не очень хорошее предчувствие, потому что всё, что сейчас начинает происходить на Украине, какие-то заявления, социологические вопросы, «мы шапками всех закидаем» – всё это мне очень сильно напоминает октябрь-сентябрь 2018 года, когда буксир поддал пару и вместе с двумя катерами пошёл.

А потом сорвали местные выборы, ввели военное положение в десяти приграничных областях. Сейчас до выборов опять три месяца. Тогда это происходило в ноябре, выборы должны были быть в марте, как раз 3-4 месяца. Сейчас до выборов в октябре как раз 3-4 месяца. И начинается паровоз с баяном. Это карнавальная культура, потому что цель – конкретное событие, на которое нужно каким-то образом повлиять», – отметил Вышинский.

Он подчеркнул, что применение Зеленским методов своего предшественника говорит об очень плохом положении стремительно теряющего власть украинского президента и его команды.

«И это ещё значит, что ситуация у Зеленского настолько плоха, что он начинает пользоваться теми методами, которыми пользовался Порошенко на излёте своей власти, когда ресурса не было никакого, кроме этого военного рычага, когда нужно ввести военное положение, чтобы просто отменить выборы.

Значит, рейтинг у него невысокий, и будет, наверное, иметь тенденцию падать. На выборах он точно ничего не ловит. Экономическая ситуация ухудшается, и они понимают, что проигрывают. Поэтому надо «переворачивать стол», – резюмировал журналист.