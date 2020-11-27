«На парадах по Крещатику давно возят пустые контейнеры» – киевский эксперт об украинской ПВО

27.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Для использования такого иностранного вооружения и техники, как британские катера или турецкие беспилотники, Украине нужны высококлассные специалисты, обслуживающий персонал, запчасти и многое другое, требующее огромных средств.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждая военная техника в период эксплуатации должна обслуживаться. То есть, построить эти восемь катеров мы можем. Кто их будет обслуживать, где брать запчасти, квалифицированный персонал?

Опять же, выдаст нам Турция эти беспилотные летательные аппараты – кто наших военных будет обслуживать, обучать? За всё это нужно платить», – сказал он.

Также Юрий Дудкин отметил, что использование российских С-400 обходится Турции в колоссальные средства.

«Когда турки получили от РФ шесть дивизионов С-400 «Триумф», они учились и на территории РФ, и российские инструктора обучают их сегодня в Турции. И турки этим очень довольны – они имеют самую передовую противовоздушную оборону в мире, в соответствии с противовоздушной обороной, которая существует в Российской Федерации.

И туркам это очень лестно. Но они платят за это колоссальные деньги, десятки миллиардов долларов. Но это себя оправдывает – когда над Украиной летают стратегические бомбардировщики B-52, и турки наблюдают у себя в системе наблюдения и сопровождения целей С-400 эти самолёты, которые выдают им полную характеристику, цель, курсоуказание, турки приходят просто в восторг. Потому что ранее они такого не имели», – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что в то же время Украина лишилась даже тех ракет противовоздушной обороны, которые достались ей от СССР.

«А с точки зрения Украины на сегодняшний день у нас самая слабая система противовоздушной обороны, у нас всё небо в сплошных дырах. Есть участки неба, где мы вообще не отслеживаем обстановку.

Ракеты, которые стояли на страже наших воздушных рубежей, С-300, полностью расстреляны на учениях. У нас на парадах по Крещатику возят пустые контейнеры. То есть, у Украины такого оружия уже не существует», – резюмировал Дудкин.