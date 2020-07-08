08.07.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Крым, Общество, Одесса, Политика, Провокации, Россия, Севастополь, Украина, Финансы
Просмотров:

На провокационные заявления по Крыму Неижпапу толкнула отчаянная нищета в ВМСУ


Воинственные заявления в адрес Крыма командующего ВМСУ контр-адмирала Алексея Неижпапа о ракетном ударе по Севастополю – не более, чем попытка привлечь к себе внимание президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мезюхо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо понимать, что во многом заявление представителя ВМСУ связано с недофинансированием украинского флота. Таким образом, офицер привлекает внимание Офиса президента Зеленского к проблеме, которая существует. Хочу сказать, что проблемы материально-технического характера только ухудшились с воссоединением региона (Крыма) с РФ.

Насколько мне известно, офицерам ВМСУ негде жить в Одессе, проблема жилья до сих пор не решена, возникают проблемы, связанные с довольствием, связанные с текущим финансированием. Эти проблемы существуют, и конечно, каким-то образом представитель ВМСУ пытается привлечь внимание», – заявил Мезюхо.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Киеве признали, что на Украине не могут даже оплатить помещение штаба для командования ВМСУ. При этом сам Неижпапа, несмотря на воинственную риторику, сказал, что не стал бы повторять керченскую провокацию, чтобы лишний раз не связываться с российской стороной.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть