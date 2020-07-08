На провокационные заявления по Крыму Неижпапу толкнула отчаянная нищета в ВМСУ

08.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Воинственные заявления в адрес Крыма командующего ВМСУ контр-адмирала Алексея Неижпапа о ракетном ударе по Севастополю – не более, чем попытка привлечь к себе внимание президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мезюхо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понимать, что во многом заявление представителя ВМСУ связано с недофинансированием украинского флота. Таким образом, офицер привлекает внимание Офиса президента Зеленского к проблеме, которая существует. Хочу сказать, что проблемы материально-технического характера только ухудшились с воссоединением региона (Крыма) с РФ.

Насколько мне известно, офицерам ВМСУ негде жить в Одессе, проблема жилья до сих пор не решена, возникают проблемы, связанные с довольствием, связанные с текущим финансированием. Эти проблемы существуют, и конечно, каким-то образом представитель ВМСУ пытается привлечь внимание», – заявил Мезюхо.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Киеве признали, что на Украине не могут даже оплатить помещение штаба для командования ВМСУ. При этом сам Неижпапа, несмотря на воинственную риторику, сказал, что не стал бы повторять керченскую провокацию, чтобы лишний раз не связываться с российской стороной.