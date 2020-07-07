Офицер «АТО» обвинил в трусости командующего ВМС Украины

07.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Новый командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа, несмотря на свои воинственные высказывания, на деле предпочитает, где это возможно, лишний раз не связываться с российской стороной, чтобы не лезть на рожон.

Об этом в эфире YouTube-канала украинского пропагандиста Романа Скрипина заявил журналист-майданщик, офицер «АТО» Дмитрий Лиховей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В действительности переход на Азовское море – нужно понимать, что это политическое решение, которое означает явное показательное противодействие России, особенно после тех двух переходов 2018 года, когда один был удачный и неожиданный, а второй закончился известно чем. Ещё и уголовным делом, которое в ГБР расследуется – не расследуется.

Эти же вопросы не просто так ставятся. Например, в первое наше интервью с Хомчаком (главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак – ред.) он прямо сказал: да, мы будем готовиться, потому что – как же иначе. Неижпапа от этого дипломатически уклонился», – рассказал АТОшник.

«Да, такое решение не на его уровне принимаются, но он мог это как-то лоббировать, стимулировать. Но мне кажется, что это вписывается в концепцию, что если можно что-то сделать по суше, то лучше к России на рожон не лезть», – добавил Лиховей.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее контр-адмирал Неижпапа заявлял о необходимости уничтожать российские корабли.

Кроме того, украинский командующий угрожал ракетным ударом по родному Севастополю, а также стращал рейдами американских катеров к российским берегам.