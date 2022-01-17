На российском ТВ опять фантазируют, как США сами «сольют» Украину

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Новости Украины

Экс-президента Петра Порошенко могут использовать американцы как инструмент, чтобы спровоцировать госпереворот и самоустраниться от всего происходящего на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Блинкен сказал, что Россия может использовать тему государственного переворота для захвата Украины. Я бы рассматривал так: для сбрасывания Украины в помойную яму. Америка будет использовать тему государственного переворота. Есть два фактора: то, что происходит с Порошенко, можно разбирать, но это – наведённый снаряд. А второе – создание структур территориальной обороны по всей Украине. Нет, сама территориальная оборона – это «эскимо» на палочке, прикрытие для диверсантов, специальных отрядов, которые могут действовать более разнообразно в разных регионах Украины. Поэтому сценарий ещё одного государственного переворота вполне реалистичен, и это американский сценарий, потому что это способ «слить» всё это и сбросить без всякой ответственности: «сами себя убили». Американцев это устроит. Нас, кстати, тоже», – заявил Куликов.

Напомним, сегодня экс-президент Украины Петр Порошенко объявил об объединении оппозиции против действующего главы государства Владимира Зеленского.

При этом прибывшего из Варшавы в аэропорт «Жуляны» Порошенко встречали тысячи украинцев.