На Украине американская вакцина доступна только привилегированным чиновниками

20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинское руководство бросило свой народ на произвол судьбы и применяет лучшую из имеющихся в стране вакцин «Pfizer» исключительно для личного пользования.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады Украины заявила депутат от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кого, собственно, вакцинируют препаратом с наивысшим уровнем защиты – вакциной «Pfizer»? Там был один человек из возрастной категории «80+» и десять тысяч людей из категории «другие». Тогда мы спросили, а кто такие «другие», которым сегодня на Украине колют «Pfizer»? Сегодня мы получили многочисленные свидетельства о том, что «Pfizer» на Украине колют представителям власти, что массовая вакцинация «Pfizer» происходит в министерствах и ведомствах, в аппарате СНБО, в МИД», – сказала она.

Также депутат подчеркнула, что в то время, как жизни миллионов украинцев находится в опасности из-за пандемии, власть наплевала на них и начала вакцинировать только чиновников.

«Иными словами, вакцину с нависшим уровнем защиты дают не врачам, которые каждый день рискуют собственной жизнью, не учителям и другим группам риска, а дают её представителям власти. Всё происходит максимально просто – никто не создаёт никакой логистики для массовой вакцинации, на территорию министерств и ведомств приезжает машина и там происходит вакцинация.

Вы знаете, когда миллионы украинцев, сегодня сидят дома более года, это пенсионеры, люди с тяжёлыми болезнями, больные онкологией, а украинские чиновники в это время получают вторую дозу «Pfizer», для того, чтобы получить паспорт вакцинации и без проблем путешествовать по ЕС», – заключила Сюмар.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что низкие темпы вакцинации на Украине объясняются тем, что люди потеряли доверие к власти, которая с начала пандемии постоянно врет им о вакцинах .

Также, несмотря на вакцинацию индийским препаратом «Ковишилд», украинские военнослужащие всё равно заражаются и болеют коронавирусной инфекцией .